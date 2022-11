„Ma ei saa kodus istuda, tahan töötada.“ Ukrainast põgenenud õpetajad otsivad Eestis tulutult tööd

Üle 20-aastase õpetajakogemusega Ukraina põgenik Aljona sooviks Eestis samuti õpetajana töötada, teades, et siin on palju Ukraina lapsi, kellega on vaja tegeleda, kuid siiani pole see õnnestunud. „Ma ei saa kodus istuda, tahan töötada,“ õhkab Aljona. Ta igatseb rakendust, et end vajalikuna tunda.