Mari-Liis Vähi: mitte kõik solvav ei pruugi olla laim ja vale. Laste privaatsusesse tungimine oli õigusrikkumine

Nimelt on koolil muu hulgas kohustus tagada laste õiguste kaitse (sh õigus privaatsusele). Mobiiltelefonides sisalduvad andmed ja sotsiaalmeedia kontod on isiklikud ja nendele ei peaks olema kellelgi teisel ligipääsu peale inimese enda. On vaid erandlikud juhud, kus selline privaatsusesse sekkumine on lubatud. Näiteks võib teatud juhtudel politsei loa alusel kuriteos kahtlustatava seadmeid läbi otsida. Igal juhul pole kool selline uurimisasutus ega õpilased kurjategijad, mis võiks õigustada toimunud sekkumist.