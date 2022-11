POLIITKOLUMNIST | Yana Toom: rumaluse ees on jumaladki jõuetud. Heitleme vihakõne asemel punalipuga

On's ime, et meie argipäeva kuuluvad pealkirjad ja pressiteated korruptantidest ja provokaatoritest, kelle kohta kohtuotsust pole ollagi? Vahest mõistetakse need inimesed õigeks, aga silt jääb alles. Oleme justkui harjunud sellega, et kohus on meil kuidagi teisejärguline, see, mis loeb, on avalik arvamus ning süütuse presumptsioonist see ei hooli.