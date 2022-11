Kadri Paas: ei mõista eestlasi surma! Vajame kogu riiki katvat raketikilpi

Olgu öeldud, et see ongi venelaste komme tappa eelkõige kaitsetuid ja abituid, lõhkudes ühtlasi ka kõike seda, mis annab inimestele valgust, sooja ja vett ehk kriitilisi ja elutähtsaid energiarajatisi, vee- ja soojatrasse vms. Seesama, mida praegu vaatame telerist või veebist lõputu õudusfilmina, korduks kindlasti ka Eestis. Pole põhjust loota ega arvata, et Kreml käituks Eestis või mõnes muus Balti riigis rünnaku korral kuidagi leebemalt või humaansemalt kui Ukrainas.