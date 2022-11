Popov ja Lutsar, kuhu olete kadunud?

Tõenäoliselt ei üllata kedagi, et Mõjukate tabel on ääreni täis kõiki, kes teavad, mis on sõda, või vähemalt arvavad kõvahäälset, et nad teavad, kuidas aikido käib, vahele üks mees, kes tagab elektri varustuskindlust ja kelle lihad on väiksema elektriarve nimel hoiul vanemate külmkapis. Selle valikuga ongi seetõttu keerukas vaielda, sest tegemist on sõja- ja energeetika-aastaga.