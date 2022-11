Ukraina armee meediaohvitseri Taras Berozovetsi andmetel oli Dnepri idakaldal neli Venemaa dessantväelaste brigaadi ning need kandsid ka olulisi kaotusi, seega ei saa selles kontekstis tõsiselt võtta Venemaa poole juttu, justkui olevat neil nüüd võimalik teistele rinnetele ümber paigutada lausa 30 000 väga hea väljaõppega lahingutes karastunud sõdurit. Reaalselt on see arv vähemalt kaks korda väiksem, aga neile lisaks on veel ka tšmobikuid ja nn rahvavabariikide mobikuid, kes aga lahinguväljal rünnakutegevuse läbiviimisel endast suurt jõudu ei kujuta.