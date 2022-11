Naine, kes kasvatas endale küüned ja hambad

Pärast Porto Franco nimelise pommi lõhkemist oli ööl vastu 2021. aasta 13. jaanuari valitsusjuhi kohalt tagasi astumisest teatav Jüri Ratas kahtlaselt heas tujus. Hoolimata sellest, et tund oli hiline, mitu tundi pingelisi nõupidamisi seljataga ja nende pidamise ajend ülitõsine. Avalikkus ei teadnud siis veel, et Keskerakond oli otsustanud küll ohverdada peaministritooli, aga mitte kohta valitsuses. Jüri Ratas jällegi ei teadnud veel, et peaministrielust loobumise võõrutusnähud osutuvad hullemaks kui suitsetamise mahajätmise piinad.