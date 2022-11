On 2019. aasta algus. Andrei osaleb Eesti Laulul kooslusega xtra Basic & Emily J. Tartus toimunud esimesest poolfinaalist saavad nad väga napilt alles teises voorus edasi. Nendele inimestele, kes on Youtube’i postitajatega tuttavad, on Andrei tuntud. Paar kuud varem oli ta pärjatud ka aasta youtuber’i auhinnaga hingusele läinud MyHitsi auhinnagalal.