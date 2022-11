Eesti kübervalve tippjuht Tõnu Tammer: Venemaa juhid nädalavahetuse rünnakute peale kulmu ei kortsuta

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) küberintsidentide käsitlemise osakonna (CERT-EE) juhataja Tõnu Tammer selgitas, et kremlimeelsetel häkkerirühmitustel on tekkinud muster rünnata mitmete riikide eri sihtmärke. Peale Eesti ummistati ka Läti, Poola ja Ukraina veebilehti. Ometi pole küberkurjategijatel võimalik ummistusrünnakuga mingisuguseid andmeid ega infot enesele saada. „Nende eesmärk on üks ja see on takistada süsteemi toimimist,“ rääkis Tammer.