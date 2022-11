Möödunud MM-il võitiski just tema kuue väravaga suurima väravaküti tiitli. Seega pole vaja mehe professionaalses võimekuses grammigi kahelda. Samas kõlab Harry Kane’i ja Inglismaa koondise nimi MM-finaalturniiri kontekstis pidevalt ka hoopis teises võtmes. Nimelt oli Kane’il kindel plaan joosta täna väljakule „One Love“ (üks armastus või armastus on kõigile üks) kandva käepaelaga. Vabal tahtel, sest Inglismaa koondisele on inimõigused, vähemuste kaasatus ja LGBT-kogukonna vabadus olulised väärtused.