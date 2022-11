Praeguseks on Venemaa varad lääneriikides vaid külmutatud ja Poola peaministri hinnangul võib nende väärtus aja jooksul kasvada. Seetõttu tuleb selle asemel, et need lõpuks venelastele tagastada, kasutada neid nii Eesti kui ka mitmete teiste lääneriikide hinnangul hoopis Ukraina ülesehitamiseks.