1826. aastal nähti esimest korda portfelli, millel oli metallist raam. Seda kandis ettevõtja Godillot, kes on läinud ajalukku sellega, et disainis eraldi parema ja vasaku jala jalanõud. Varem olid jalavarjud identsed. 1850. aastaks oli loodud juba ristkülikukujuline kott, mida teame portfelli nime all ja mis muutus üle maailma populaarseks. Tänapäeval on portfelli kandmine tööalase professionaalsuse märk.