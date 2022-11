Vabariiklased jagavad juba Donald Trumpi mantlit, ent ekspresidendil on teised mõtted

Ehkki mõjuka vabariiklaste-juutide koalitsiooni kogunemisel võeti Trumpi videopöördumist vastu tulise aplausiga, tõmbas üritusel enim tähelepanu Florida kuberner Ron DeSantis, keda toetajad peavad juba eelvalimiste favoriidiks. Selle tõttu on Trumpi isiklike rünnakute sihtmärgiks saanud DeSantis eelistanud teda ignoreerida ja DeSantis lubas konverentsil, et aitab parteil uutele võitudele vastu minna. „Meil on veel palju teha ja ma olen oma võitlust alles alustanud,“ ütles DeSantis.