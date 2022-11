PÄEVA TEEMA | Helle-Moonika Helme: riigikogu pole oivikute kooliklass. Avalik vaidlus on demokraatia osa

Selline soov on täiesti selgelt dikteeritud praeguse valitsuse poolt, kes ilmselgelt tahaks rahus valitseda. Nagu ka Kaja Kallas ise on öelnud, saaks need kriisid mööda, saaks ometi valitsema hakata. Aga paraku elu ei käi ühe inimese tahtmist mööda ja kusagil ei ole kirja pandud, et peaksime võimul oleva erakonnaga kõiges tingimusteta nõustuma, neid igati kõigis tegemistes toetama. Seda mitte tehes oled vaat et suisa riigivastane.