PÄEVA TEEMA | Raimond Kaljulaid: liberaalid ei peaks riigikogu rünnates natse aitama

Ma mõistan, et riigikogu on mugav märklaud. Riigikogu on ebapopulaarne ja keegi ei astu selle kaitseks välja. Aga mina astun. Mina pean riigikogu kui institutsiooni väga oluliseks. Meie parlamendist peab jälle saama väärikas kogu. Ma ei soovi leppida sellega, et riigikogu enamus läheb peale valimisi populistide kätte. See kahjustaks meie julgeolekut ja lõhuks meie riiki.