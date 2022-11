Kristjan Jõekaldast sai infarkti tõttu suunamudija

Kristjanile omaselt on ka tema sotsiaalmeedia profiil täis nalja, eelkõige püstijalakomöödialikke lühikesi videosketše. Instagramis esimest korda elus luusides sattus ta ka kontole, kus poolpaljad naised tegid igasuguseid majapidamistöid. Ja sai kohe oma vitsad kätte. „Olin siiani arvanud, et inimesed postitavad Instasse peamiselt toidupilte. Muidugi hakkasin kohe nende nappides riietes naiste piltide postitaja jälgijaks, ilus ju vaadata. Ja läks mööda päev, kui tuli mulle kiri, et pereisal ei ole viisakas niisuguseid lehekülgi jälgida. Siis mõtlesin, et jumala eest, no kui ei ole viisakas, siis ei ole. Arvasin, et kui need pildid seal juba on, siis kõik on seaduse piires, aga tuli välja, et ei ole mitte. Peab ikka teadma, mida Instas teha – oleks veel noorem mees, siis jälgi mida tahad, aga üle 50-ne ikka ei saa. Olen nüüd õppust võtnud ja enam ei jälgi seda kontot, mis muidugi ei tähenda, et ma neid fotosid enam vaadata ei saaks, kui tahan. Pean tunnistama, et olen suisa korduvalt vaadanud,“ muigab ta.