Mul on väga tugev side kõigega, mis on seotud kultuuri ja eneseväljendusega – olgu selleks raamatud, filmid, teater või muusika. Olen alati elanud läbi emotsioonide ja muusika toob minus tohutult palju emotsioone esile. Ka saates „Tantsud tähtedega“ oli mulle ja mu tantsupartnerile Robertile oluline kasutada lugusid, mis meid väga sügavalt kõnetaks. Nähes, et kummalgi meist tekib mõnd lugu kuuldes siiras emotsioon, ei tekkinud kordagi kahtlust, et sooritus ei mõjuks usutavana, või küsimust, kas peaksime selle laulu taustal tantsima või mitte.