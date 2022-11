„Kõht karusselli ei kannata, kuid sõjas tunnen end elusalt.“ Ajakirjaniku rindel töötamise ja sõjahulluse vahel võib joosta õrn piir

Maalehe ajakirjanik Bianca Mikovitš just midagi sellist kogeski. „Käisin Ukrainas märtsi alguses, praegu on november. Ja umbes nüüd ongi hakanud tulema flashback’id hullematest hetkedest,“ räägib ta. „Võimalik, et enne ma ei tahtnud selle peale eriti mõelda. Kõik kodused muretsesid nii hullult, et tegin vaimse müüri vahele, ei lasknud muret ligi. Muidu poleks ju üldse saanud kuskile minna.“

„Miski jääb ikka sisse. Kodus olles mõistad, et oled tegelikult mitu päeva pinges olnud. Kui kuuled lennukit, on kohe pilk taevas. Või siis käivad kõrvades fantoomõhuhäired. Kui tuli uudis, et Poola puhul on võimalik artikkel 5 käivitumine, hakkasin järsku õhuhäiret kuulma – tegelikult sõitis kuskilt traktor mööda. Miski ärkas kohe sees ellu. Vaatasin taevasse ka, kas kõik on ikka korras,“ kirjeldab Paris.

Kuigi üldjoontes tõdesid rindel käinud ajakirjanikud, kellega LP rääkis, et sõjakoleduste ja eraelu vahele on suudetud seni barjäär tõmmata, tõi hea kolleeg Krister Paris siiski esile mõned sõjatandril kogetud episoodid, mis on end talle kummalistes vormides alateadvuse kaudu ilmutanud.

Lõiv, mida maksta, ei piirdu kõigest tõigaga, et suuresti missioonitundest tööd tehes kõlgub neil pidevalt piltlikult öeldes kirves kaela kohal. Kehalisest valust on nad küll enamjaolt puutumata, kuid inimloomuse võikamate tahkude tunnistamine – mis tungib vaimu kui mürsukild – võib nende mõtteid mürgitama hakata.

Ajakirjanikud on mõjukate tabelis harv leid. Sedapuhku on neid tänavuses nimistus terve hulk: Rauno Volmar, Roman Starapopov, Krister Paris, Tuuli Jõesaar, Bianca Mikovitš, Anton Aleksejev, Kristjan Svirgsden, Jaanus Piirsalu, Margus Martin, Astrid Kannel, Dmitri Kotjuh, Andrei Titov, Joonatan Allandi, Ilmar Raag. Ja põhjusega. Kaasmaalastele Eesti vaatevinklist tähtsat informatsiooni edastades pannakse kaalukausile palju.

Paris on kolleege jälgides täheldanud, et töö ja sõja segu toob esile sootuks ühe ootamatu muutuse. „Mis kipub korrespondentidel juhtuma: silmad lähevad peas põlema ja tekib võistlus, kes [olukorrale] lähemale saab,“ räägib ta. „Seetõttu tuleb rindel olles oma partnerit hoolikalt jälgida. Kui üks näeb, et teine hakkab ära keerama, siis tal on õigus öelda, et pöördume tagasi.“

Rindeajakirjanike jutust kumab läbi, kuivõrd lihtsalt võib inimene sõjaga kohaneda. „Mingite asjadega harjub ära, näiteks õhuhäiretega. Vahepeal ei lase end sellest väga segada,“ ütleb Paris. „Esimene kõu ikka ehmatab, aga siis saad aru, et mis seal ikka. Võttis päeva-paar, et lahingumüraga harjuda.“

Särk on Parisel siiani alles. See lebab praegugi tema kontorilaua taga paikneval riiulil mürsukildudega kõrvuti.

Tarvis külma kõhtu

Skaala teises otsas on need, kelle magu ei suuda sõda oma jõhkruses ära seedida. Svirgsden toob näiteks Ukrainas kohatud Prantsusmaa ajakirjaniku. „Eelmine kord Ukrainas viibides nägin, et see töö ei sobi kõigile. Oli üks prantsuse kolleeg, kes oli unistanud rindereporteriks saamisest terve elu. Ta oli teoorias valmistunud. Ent õudused, mida ta Butšas nägi, tegid tal peas midagi katki,“ räägib ta. Noort meest jäi painama üks tänaval lebanud surnukeha. „Kui on laiaulatuslik sõda, siis surnukehi ei korjata tänavalt alati ära, mistõttu hakkavad neid sööma loomad ja linnud. Ja üks paljudest jäi talle pähe kinni.“

Prantsuse ajakirjanikul oli raskusi magama jäämisega, päevasel ajal tekkisid talle tahtmatult lõuakrambid. Psühhiaatriline abi teda esimesel katsetusel ei aidanud. „Keegi ei tea enne, kuidas ta täpselt käitub, kui on selles [sõja]olukorras olnud. Seda ei saa kirjeldada. Lihtsalt proovimise teel leiad. Kui näed, tuled, oled, siis selgub,“ nendib Svirgsden.

„Oli üks prantsuse kolleeg, kes oli unistanud rindereporteriks saamisest terve elu. Ent õudused, mida ta nägi, tegid tal peas midagi katki.“

Eesti Päevalehe ajakirjanik Tuuli Jõesaar arvab, et rindele sobib nähtut edastama spetsiifiliste isikuomaduste, külma kõhu ja ootamatutes oludes tugeva taluvusnärviga inimene. Kuid nagu Svirgsden ei oska ka Jõesaar ennustada, kes kõlbab rindekorrespondendiks, kes mitte. „Kõht ei kannata karusselli, kuid sõjas tunnen end elusalt,“ iseloomustab ta ennast.

Svirgsden (kes on Ukrainas sõja jooksul käinud juba 8–9 korda) ütleb, et tema puhul mängib rolli see, et ta on operaator, mitte reporter. „Võib-olla mul on natuke lihtsam kui Antonil: saan vaadata neid õuduseid läbi kaamerasilma. Äkki see emotsionaalselt natuke distantseerib?“

Mis saab pärast sõda?