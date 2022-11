JUHTKIRI | Mehe tervis algab tema enda valikutest

Põhilised riskitegurid – ülekaal, rasvumine, kõrge vererõhk, kõrge kolesteroolitase, alanenud testosteroonitase, erektsioonihäired jne – ei tähenda, et need 40–49-aastased mehed peagi ära surevad, kuigi seegi risk on märksa suurem kui meestel, kelle põhilised tervisenäitajad on normis. Osa veab 50 eluaastat täis, osa 60, osa isegi 70 või rohkem...

Paljudel Eesti meestel on potentsiaali enesetunnet parandada ja elada tervena kuni paarkümmend aastat kauem.

Ent vale oleks end selliselt lohutada ja oma eluviise terviseriskide vähendamiseks mitte muuta. On ju selge, et hea tervisega on mõnusam elada kui halva tervisega. Ja kaugemale tulevikule mõeldes: 60., 70. ja isegi 80. eluaastad võivad olla elu parimad aastad, kui tervis on enam-vähem korras.

Õige mitme riigi näitel saab öelda, et pikem eluiga – ja mis veelgi tähtsam: palju rohkem tervena elatud aastaid – on võimalik. Keskmine Eesti mees elab viimaste andmete järgi tervena ehk tervisest tingitud igapäevategevuste piiranguta ainult 55 aastat. Rootsi meeste keskmine on aga ligi 72,8 aastat – paljud Eesti mehed ei ela isegi haigena nii kaua, sest nende keskmine oodatav eluiga oli 2021. aasta andmetel samuti 72,8 aastat.

Selle asemel et neist arvudest masendusse langeda, tasuks meestel hoopis läbi lugeda tervisesoovitused, mida novembris lahkelt jagatakse. Neis pole midagi revolutsioonilist, küllap teate paljusid neist juba niigi: toituda mitmekesiselt, teha regulaarselt veidi trenni, hoiduda sõltuvusainetest, mitte liialdada alkoholiga, magada piisavalt, panustada heade (partner)suhete hoidmisse, õppida stressiga toime tulema... Kui neid nõuandeid järgida, saate ise (samuti teie pere ja sõbrad) tasuks parema enesetunde juba praegu ja kuni paarkümmend aastat pikema elu hea tervise juures.