Meie vestluse ajal tuiskab väljas lund. „Karistuse“ lavastaja Matías Bize kinnitab, et sellist ilmaimet saab tema kodus Tšiilis näha heal juhul korra iga viie aasta tagant. Ta ütleb, et oma filmiga nii prestiižikale festivalile nagu PÖFF jõudmine tekitab eriti uhke tunde. Seda pealegi seetõttu, et „Karistus“ valmis peamiselt koroonapandeemia tõttu viie aastaga ja filmimiseni jõuti alles mullu oktoobris. Ja nüüd ollakse sellega talvevõlumaal!