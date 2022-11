PÄEVA TEEMA | Jaak Madison: motivatsioon sõja ajal riiki kaitsta ei tule sellest, kui inimestelt kodu ära võtta

Euroopa Liidus on rahvastikutihedus 112 inimest ruutkilomeetri kohta. Eestis on see 29 inimest ruutkilomeetri kohta ja sellega oleme maailma riikidest 148. kohal. Teisisõnu oleme väga suure hajaasustusega riik ning siin saab kilomeetreid käia nõnda, et ühtegi inimlaadset tegelast ei näe.