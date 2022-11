PÄEVA TEEMA | Elari Kalmaru: Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks ei ole ideaalseid lahendusi - ei kohalike ega kaitseväe jaoks

24. veebruarist alates ei ole maailm olnud enam endine ja see on muutnud ka Eesti julgeoleku olukorda. Just selleks, et meie kaitseväelased ning kaitseliitlased koos liitlastega saaksid treenida ja harjutada nii, et sellest päriselt kasu oleks, ongi vaja luua täiendavaid võimalusi. Nursipalu harjutusvälja väljaõppevõimaluste laiendamine suurendab kogu Eesti julgeolekut.