Noel Foster: Putin võib ikka veel võita. Vähemalt näiliselt

Minu hinnangul on läänes Moskva infooperatsioonide ulatusele liiga kergesti käega löödud. Kremli sõnum läheb korda suurele hulgale inimestele, keda lääneriigid ei saa nii kergesti eirata. Peale nende, kes mõtlevad nagu Moskva, on nende hulgas ka inimesi, kes ei tunne Kremlile erilist poolehoidu. Venemaa enda riigimeediale kehtestatud piirangud ei laiene ju tema mõjuagentidele ega nn releejaamadele ehk kohalikul tasandil usaldusväärsena mõjuvatele meediaväljaannetele, mis on valmis oma kuulajatele Kremli sõnumeid edastama.