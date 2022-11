Berliini äärelinnas üles kasvamine pole päris sama, kui neli päeva trendikamates piirkondades pidutsemine. Kalle elab Marzahn-Hellersdorfis, millest jookseb läbi sotsfuturistlik unelm Allee der Kosmonauten ja kus inimesed igatsevad DDR-i. Getosse sündimine tähendab, et valede valikute tegemine on Kallele lausa ette kirjutatud. Ilus ja tundlik dokumentaal näitab tema võitlust uue mina kehtestamise nimel pärast vangistust, mis oli ilmselgelt rängem kui noormees filmis välja näitab. Münchenis elavate režissööride sõnul on see kainestav sissevaade Saksamaa reaalsusesse – riiki, kus majandus tundub õitsevat ja inimeste tulevik kindlustatud.