SUUR LUGU | Eesti julgeoleku eest vastutajad: olime viimase aasta elanud rütmis, et kogu aeg valmistume kõige halvemaks....

24. veebruar 2022 – päev, mida me keegi ei unusta. Šokk sõja algamisest ei jõua veel päriselt kohale. Sellal kui enamik inimesi alles proovib Ukrainas toimuvat hoomata, on julgeolekuametite kõrgemad töötajad ja sõjaväelased juba koosolekutel. Erinevalt tavainimestest ei ole keegi šokis: on loodetud, et sõda ei tule, kuigi kõik märgid seda ennustasid, ja seega on terve viimase aasta jooksul selleks valmistutud nii Eesti kaitseväes, kaitseministeeriumis, välisluureametis kui ka kaitsepolitseis.