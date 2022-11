NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: Justiitsminister ja Kiir

Justiitsminister elab esialgu vaikselt ega tülita kedagi, kuid siis, täiesti ootamatult, hakkab Paunveres levima kumu, et ühel varahommikul olevat Justiitsminister läinud otsejoones vallakasaka juurde ja nõudnud, et rätsepmeister Jorh Aadniel Kiire punane pea tuleb likvideerida, sest see sümboliseerib Nõukogude võimu ja ohustab Paunvere julgeolekut.

Paunvere lööb kihama. Lible sajab Ülesoole sisse, kui Tootside pere parajasti lõunat sööb, laseb ennastki lauda paluda, aga süüa ei malda, vaid võtab kohe jutuks Kiire pea.

„Mis siis Ülesoo peremees ka sellest Justiitsministri algatusest arvab? Kas võtame rätsepal selle punase kaalika õlgadelt maha nagu maasika varre otsast?“

„Kui juustest piisab, et julgeolekut tagada, siis miks mitte. Peaasi et pärast tulevad korralikud liigud ja pakutakse õlut.“

„Tont seda teab...“ kehitab Toots õlgu. „Eks ta, juudas, punane muidugi on – aga kas see nüüd kohe julgeolekut ohustab? Eks ta ole ju siin Paunveres aastaid elanud oma punase peaga, pole juhtunud hullu midagi.“

„Täpselt!“ toetab Teele oma meest. „Minu meelest on see isegi tore, et meil selline punase peaga rätsep elab. Kui vankriga Tartu poolt tulla, on juba kaugelt näha, särab mitme versta taha nagu sügisene vahtrapuu. Kuidagi kodune tunne poeb iga kord südamesse.“

„Jaa, aga Justiitsminister ütleb, et nii ikkagi ei saa,“ laiutab Lible kahetsevalt käsi. „Liiga punane. Arvestades rahvusvahelist olukorda, pole parata – tuleb maha võtta.“

„Kuidas maha?“ ärritub Teele. „Inimese pea ja maha? Kas me oleme siin Paunveres mingid röövmõrtsukad?“

„Ei, pead loomulikult maha ei võeta,“ ütleb Toots. „Mina olen aru saanud, et jutt käib ikka juustest. Neid ju saab maha ajada küll, see pole elukardetav.“

„Eks neid punaseid karvu võib ju kasvada ka ninas ja kõrvades. Kuidas sa neid sealt välja urgitsed, lihtsam on ju kõik ühekorraga.“

„Ah juustest?“ imestab Lible. „Mina mõtlesin, et ikka koos peaga... Sest eks neid punaseid karvu võib ju kasvada ka ninas ja kõrvades. Kuidas sa neid sealt välja urgitsed, lihtsam on ju kõik ühekorraga... Aga eks opmanihärra teab paremini. Kui juustest piisab, et julgeolekut tagada, siis miks mitte. Peaasi et pärast tulevad korralikud liigud ja pakutakse õlut.“