PÄEVA TEEMA | Marko Kaljuveer: kriitikat võib teha, kuid Pohlak on oma positsioonil põhjusega

Minu arusaama järgi viidati sellele, et liiga kaua on üks inimene olnud alaliidu juht. Tunnen Aivar Pohlakut väga hästi ja ka mina olen tema suhtes olnud mõnikord kriitiline. Samas on ta väga karismaatiline juht. Kui tema klubid, kes kuuluvad Eesti Jalgapalliliitu leiavad, et ta on äge inimene, siis mida saame meie, ajakirjandus, meedia või avalikkus teha. Saame ainult vaadata ja oma arvamust avaldada.