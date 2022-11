JUHTKIRI | Tänavusel mõjukate edetabelil on terrorist Putini jälg

Sõja suurest jäljest hoolimata on mõjukate esisada mitmekesine, peegeldades kõike, mis on alates kevadest taas virguma hakanud.

Eesti ja eestlaste panus Ukraina toetamisse on suurem kui meie riigi suuruse põhjal võiks esmapilgul lubada. Ometi oleme panustanud raha, aega, poliitkapitali, sõjavarustust ja laskemoona rohkem kui väga paljud maailma suurriigid. Sest me tunneme, et Ukrainas toimuv on ka meie sõda ja meie põlvkonna missioon. Me kõik peame panustama, et sõda ja venelased surutaks tagasi sinna, kus on nende riigipiir.

Nii meie mõjukate esikümnes kui ka esisajas on palju selliseid inimesi, kelle elu muutus 24. veebruarist täielikult. See, et Kaja Kallas on keskendunud Ukraina toetamisele ja tõlkinud Venemaad tervele maailmale, polnud peaministri valik, vaid ta ainuke võimalik tee. Aastakümneid Lääne-Euroopat kimbutanud Vene-naivism ja tegelikkuse eiramine sai kiirema lõpu tänu Kaja Kallasele, teistele Baltimaade riigijuhtidele ja Poola peaministrile. Kui selle hind on kodumaiste sündmuste viletsam tajumine ja fookusest välja jäämine, siis ei ole see väga kõrge hind. Vähemalt seni ei ole.

Sõjast hoolimata on mõjukate esisada kirju ja mitmekesine, peegeldades kõike, mis on alates kevadest taas virguma hakanud. Sõjašokk kestis ja kestab, aga muu elu pole õnneks välja surnud. Ka see on oluline, et sport ja meelelahutus, äri ja heategevus pole pildilt kadunud.

Mõjukate edetabeli mitmekesisus näitab, et iga hinna eest püütakse elada edasi ka oma tavalist elu. Ettevõtja Viljar Arakas ütles novembri alguses ühel Ukraina sündmustele ja kommunikatsioonile pühendatud konverentsil, et me kõik saame panustada Ukraina toetamisse ja Eesti kaitsmisse, tehes oma igapäevatööd võimalikult hästi. Seda keelt mõjukate edetabel ka räägib.