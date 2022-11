Norra printsess lõi kuningakojast lahku, et abielluda „šamaanist“ imeravitsejaga

Briti kuningakoda pole ainuke monarhipere, mille tuntud liikmed oma kuninglikest kohustustest loobuda tahavad. Nii nagu Briti prints Harry enne teda, teatas Norra kuningatütar Märtha Louise hiljuti, et peab armastust suguvõsast tähtsamaks ja loobub seetõttu ametlike kohustuste täitmisest. Harry looga sarnaneb juhtunu ka selle poolest, et ka Märtha Louise´i väljavalituks on ameeriklane, kelle taust teeb tal kuningliku perega sobitumise raskeks. Ent 51-aastase printsessi eluarmastus Durek Verrett on Meghan Markle´ist kaugelt värvikam tegelane.