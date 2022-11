Seda kõike tehakse „rahapesu tõkestamise“ sildi all. Mida see täpsemalt tähendab? Finantsinspektsioon on teinud juhendi, kus on kirjas, et pank ei pea lõpetama kliendisuhet mitte ainult siis, kui tegemist on tõendatud rahapesuga, vaid rahapesu tõkestamiseks tuleb kliendisuhe lõpetada ka siis, kui ülekanded on lihtsalt tavapärasest erinevad. Erilise panga tähelepanu ja kõrge riski alla satuvad ettevõtjad, kes on saanud rohkem või negatiivset meediakajastust. Riskide maandamiseks on parem kliendisuhted lihtsalt lõpetada.