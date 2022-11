Erik Mesikäpp: Eesti ehitussektori korraldus on ajast ja arust. Aeg on kiviajast välja tulla!

Kas kujutate ette, et ehitusel liikuva rasketehnika, veetava koorma ning töötundide üle peetakse arvestust tihti A4 lehel või paremal juhul Exceli tabelis? Riigis, kus põhimõtteliselt kõiki vähem või rohkem elutähtsaid toiminguid saab teha veebis kõigest mõne klikiga, tundub see uskumatuna. Mitmete ehitussektori ettevõtete jaoks on see täna reaalsus, mis oma ebaefektiivsuse tõttu röövib suure osa tegevuse kasumilikkusest.