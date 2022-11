KULTUURIBIIT | Näitleja Aarne Soro playlist

Segage Hitchcocki meistriteos mahlase spiooniromaaniga, lisage killuke montypythonlikku huumorit ja saategi „39 astet“ – ülikiire spioonikomöödia kõigile teatriarmastajatele! Kiired pöörded, verdtarretavad mõrvad, kümned koomilised tegelased, lennuõnnetus otse laval, puuduvad sõrmed, meeleheitlikud põgenemised, käeraudadesse aheldatud noorpaar ning sekka pisut vanamoelist romantikat – kõik see ja enamgi nelja olümpiavormis näitleja esituses!

Ugala suurel laval on osades Martin Mill, Aarne Soro, Tarvo Vridolin ja Marika Palm. Sellenädalase kultuuribiidi on koostanud näitleja Aarne Soro.

Aarne Soro playlisti saab tervikuna kuulata siit. Oma muusikavaliku kohta ütleb näitleja nii:

SON LUX - Aquatic

Kui Andres Noormets lavastas Ugalas Ibseni „Naine merelt“, kuulasime esimestel proovidel palju muusikat. See vesi ja tuli jäidki minuga.

Suzanne Vega - Luka

Kaheksakümnendate lõpus, üheksakümnendate alguses jõudis läbi satelliidipannide ka Lõuna-Eestisse MTV. Laulu olin varemgi raadiost kuulnud ja see oli väga lahe ingliskeelne lugu. Muusikavideos liikus poiss, kes läks õhtul mingisuguse ärevusega koju. Nendes piltides klõpsatas tuttav tunne. Nad löövad ainult seni, kuni sa nutad. Pärast seda sa ei küsi, miks. Sa lihtsalt ei vaidle enam. Ägedast laulust sai veelgi ägedam.

Anderson: In the Pay of Spain (Orch. Ian Anderson and Andrew Giddings)

Andres Noormetsa lavastuses „Kadunud sõrmus“ (Tirso de Molina tekstil) oli lummav stseen kogu selle Ian Andersoniga. Lummab siiani.

Alison Krauss - Forget About It

Keelpillid tõmbavad kuhugi mõrudasse, aga armsasse kantrisse. Ja täitsa valgun vooluga kaasa.

Gavin Bryars - Jesus' Blood Never Failed Me Yet (1975)

Selle loo lugu ma ümber jutustama ei hakka. Kogu lugu!

Terry Neason - Whole of the Moon (cover)

Mulle nii meeldib, et seda laulu kaverdab väärikas šotlanna Terry Neason.

Morrissey - Everyday Is Like Sunday

Rupsi, Juhan Liiv, Jaan Pehk.

Tori Amos - Father Lucifer (2016 Remaster)