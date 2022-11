Etendused kodumaal ja läänes

Putin etendas televisioonis kohtumist sõduriemadega. Päris sõduriemasid muidugi Kremli füüreri jutule ei lasta. Ajakirjanikud on juba kindlaks teinud, et naised laua taga olid mingisugused Jedinaja Rossija aktivistid. Diktaator peab näitama reageerimist, kuna olukord on kehva.