POLIITKOLUMNIST | Irja Lutsar: koroonakriis on ammu möödas, miks püsivad ikka veel ravijärjekorrad?

Intervjuus Postimehele ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler, et praeguseks on koroonaajast 11 000 inimest plaanilise haiglaravi ootejärjekorras. Samuti mainis ta, et aastaga on järjekord küll vähenenud 1000 inimese võrra ja, et järjekorda monitoorib haigekassa. Positiivne on, et järjekord väheneb ja mitte ei suurene. Samas praegust tempot arvestades võib võtta aastaid, enne kui järjekorra viimased plaanilise haiglaravini jõuavad.