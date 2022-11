„Eks me ikka muretsesime Riho tervise ja enesetunde pärast, aga et see niiviisi läks, oli täielik šokk,“ meenutab oma sõpra Ultima Thule kitarrist Kalle Vilpuu. Täna saadetakse kitarrist Riho Sibul oma bändikaaslaste muusika saatel Jaani kirikust viimsele teekonnale.