PÄEVA TEEMA | Jaanus Karilaid: valitsusel on prioriteedid paigast ära. Toidukorvi kallinemise vastu tuleb tegutseda

Kunagi varem ei ole Eestis toidukorv nii palju kallinenud kui tänavu - tõsiasi on, et toidule tehtavad kulutused on tõusnud 26 protsenti. Vabariigi valitsusel ja peaministril on aga prioriteedid paigast ära ning selle asemel, et pöörata tähelepanu inimeste toimetulekule, käib vägikaikavedu selle üle, kes saab endale meelepärasema politseijuhi.