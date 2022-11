Andres Kaarman: raha, mida hakkavad saama majanduslikult hästi toimetulevad pered, kaob ära neilt, kes päriselt tuge vajaksid

Aidata või mitte aidata? Selles polegi küsimus. Küsimus on, keda aidata. Parempoolsed on ilmavaateliselt seisukohal, et endaga hakkama saav perekond on tugeva riigi nurgakivi. Selline iseseisev perekond üldjuhul ei vaja riigi pealetükkivat abi tasuta asjade, laiapõhjaliste sotsiaaltoetuste ning muidu käe hoidmise näol.