Keskerakondlane Aadu Must kostis, et ta veendus, et organisatsioonil poleks maksuvõlga ja majandusaasta aruanded oleksid esitatud. Nüüd saab maksumaksja raha aga kohtuvaidlusega seotud mittetulundusühing, vaidluse keskmes on vabatahtlikelt päästjatelt raha kõrvale kantimine.