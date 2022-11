PÄEVA TEEMA | Andrus Kaarelson: lõputute toetustega vaesust ei ravi

Venemaa alustatud sõda Ukraina vastu on katkestanud toidutoodete tarneahelad ning tõstnud kütuse- ja energiahindasid, mis mõistagi mõjutavad toidu tootmist ja hindasid poelettidel üle maailma, sest põllumajandus, toiduainetööstus ja transport on energiamahukad valdkonnad. Oma roll toiduaine hindade tõusus on ka Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonides, kuid nende osa hinnatõusust on vabaduse hind.