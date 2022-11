Riho Terras: kuidas vältida uut rändekriisi ning tagada Eesti ja Euroopa toidujulgeolek

Eesti õnneks oleme me osa Euroopa Liidust, mille eelarvest ligi ⅓ on suunatud põllumajandusvaldkonda. Paljud meist jõukamad riigid doteerivad rohkete riiklike toetustega oma põllumehi ja maaelu – meil paraku sellist raha pole. Seetõttu tuleb meil võidelda iga euro eest, mida saame EL-i otsetoetuste ja maaeluarengutoetuste näol. Selle eelarveperioodi lõpuks peaksime otsetoetuste osas jõudma ca 80%-ni EL keskmisest. Samas ei saa me mööda vaadata asjaolust, et toidujulgeoleku tagamiseks ei piisa ainult rahalisest toest. Kõik algab kliimast ja muldade viljakusest, väetiste kättesaadavusest kuid ka kõikide muude tootmissisendite kättesaadavusest ja hinnast. Aga on ka poliitilised ja sõjalised hoovad, mis mõjutavad toidujulgeolekut – Ukraina näitel on see meil kõige värskemalt silme ees.