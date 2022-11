EPL KIIEVIS | „Nagu Tom Sawyeri planguvärvimine.“ Seitsme riigi välisministrid käisid ukrainlastele lootust pakkumas

President Volodõmõr Zelenskõi töötab betoonplokkidega eraldatud kvartalis, mis on loomulikult jõuliselt turvatud: hoov on automaatidega ukrainlasi täis. „Šeff,“ viitavad nad talle. Koht, kust ta sõda juhib, on rohkem punker kui administratiivhoone. Kes tema juurde pääseb, ei pea jätma sõidukisse mitte ainult kõiki sidevahendeid ja kogu elektroonikat, vaid ka näiteks kirjutusvahendid. Kaasa tohib võtta ainult passi.