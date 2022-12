EPL NORRAS | Konrad Mägi Euroopa vallutamine jätkub. Eesti kunsti klassiku renessanss Lillehammeris

Välismaalaste arvates on vahva, et Eesti president ei sõida oma lennukiga, vaid kasutab ühes lihtsurelikega tavalisi lennufirmasid. Samal viisil saabus Norrasse Konrad Mägi näituse avamisele presidendiproua Sirje Karis. Möödunud laupäeval Lillehammeri kunstimuuseumis toimunud üritusel olid kohal veel Eesti riigi Norra ja Islandi suursaadik Lauri Bambus, Eesti kunstimuuseumi juhtkond ja teised olulised kunstivaldkonna esindajad nii Eestist kui ka Norrast. Uhke delegatsioon, aga ka asja pärast, sest näitus on hea.