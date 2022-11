Eesti ettevõtjate avaldus: rohepööre peab muutuma iga eestlase südameasjaks. Meie jätkame pööret ja kutsume teisi kaasa

Fakt on aga see, et kliimamuutused, elurikkuse kadu ja ressursside nappus puudutab meid kõiki soost, vanusest, positsioonist ja sissetulekust hoolimata. See ei jäta mõjutamata ühtegi inimest, valdkonda ega sektorit.

Sama suurt ja kõikehõlmavat muutust kogesime, kui läksime 1990-ndate alguses üle vabaturumajandusele.

Siia alla kirjutanud ettevõtjad ei ole oodanud riiklikku käsku, et muuta oma tegevus kestlikuks. See on olnud loomulik viis kohaneda globaalsete muutustega. Pühendume oma ettevõtete ja organisatsioonide kestlikule arengule iga päev, oleme sellesse investeerinud ja oleme valmis ka tulevikus investeerima. Oleme valmis pakkuma ühiskonnale lahendusi.

Niisamuti peab rohepööre saama prioriteediks järgmisele valitsusele, riigikogule, kõigile valitsusasutustele ja erakondadele. Rohepööre tuleb tõsta üleriigilise tähtsusega teemaks, mis saab kogu tähelepanu ja vajaliku rahastuse. See peab muutuma iga eestlase südameasjaks.

Nii suure ühiskondliku muutuse jaoks on meil vaja terviklikku visiooni, pikka plaani, julget ning sisulist eestvedamist ja probleemide tegelikku lahendamist. Samasugusele üleriigilisele eesmärgile elas kogu rahvas kaasa, kui liitusime NATO-ga ja astusime Euroopa Liitu.

Kõik algab tahtest. Ja tahet meil on piisavalt. Hiljutine riigikantselei uuring kinnitas, et enamik Eesti elanikke toetab juba praegu rohepöörde elluviimist. Selles valguses kutsume üles ka ajakirjandust võimendama hääli, mis otsivad ja pakuvad lahendusi.

Rohepööre on Eesti majandusele ja inimestele suur võimalus ning Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime küsimus.

Ettevõtjatena usume, et rohepööre on Eesti majandusele ja inimestele suur võimalus ning Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime küsimus. Oleme kindlad, et kiiresti käivitatud ning õiglaselt ja läbimõeldult juhitud tegevus kasvatab Eesti inimeste heaolu, mitte vastupidi. Rohepöörde ja arengu vahel ei ole vastuolu.

On üks Eesti riik, mille hea käekäigu, arengu ja looduse eest me kõik vastutame. Me peame tegema seda koos. Puhas, tervislik ja elu toetav keskkond on meile kõigile esmatähtis.