EPL BUKARESTIS | Mis tingimustel saaks Ukraina NATO-sse? Isegi Eesti otsustajad pole ühel nõul

Türgi võib vajaduse korral väga kiiresti liikuda, ent kui see on neile kasulik, venivad nad teosammul. Rootsi ja Soome, kes soovivad NATO liikmeks saada ning olid esimest korda alliansi välisministrite kohtumisel, teevad türklaste mängu juures püüdlikult head nägu. Uute liikmete heakskiitmist pole takistanud ainult Türgi, vaid ka Ungari, ehkki Ungari on tõotanud, et ei jää viimaseks riigiks, mis Põhjala tandemi liitumise ratifitseerib.