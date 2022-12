Julia Aug: kuni kestab sõda, ei saa ma millegi üle rõõmustada

Täna esietendub Narva Vabal Laval tema uus lavastus „Narva – linn, mille me kaotasime“. Selle tarvis otsis Julia arhiivist üles ka Narva taastamise plaani 1945. aastast. Kõik tol ajal olemas olnud majad olid sinna sisse kantud. „Aga peamine legend Narva kohta oli see, et linnast oli purustatud 98% ja vanast Narvast säilinud kaks maja. Ja et 26. juulil 1944 võtsid Vene vägesid vastu üksnes kaks naist ja kass – see on Narva peamine legend. Kuid see ei vasta tõele!“