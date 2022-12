KULTUURIBIIT | Muusik Jarek Kasari playlist

Vanemuise teatri ja Tartu Uue Teatri suuremast koostööst hakati mõlemas teatris rääkima niipea, kui Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 29. lennu lõpetanutest üheksa noort 2020. aastal Tartusse jõudsid ning Vanemuise ja Tartu Uue Teatri vahel jagunesid. Kui kahe teatri näitlejad on teatrimajade vahel liikunud varemgi, siis nüüd sündiv koostöö on seni tehtust suurim. Teatrid vahetavad omavahel ka lavastajaid. Lavastuse „Romeo ja Julia“ sünd on Tartu Uue Teatri teatritegijate juhendada. Selle lavastaja on 29. lennu lõpetanud Elise Metsanurk ja lavastusdramaturg kursusevend Andreas Aadel Tartu Uues Teatrist. Kevadel läheb Vanemuise teater lavastama aga Tartu Uude Teatrisse, seda Reimo Sagori eestvedamisel. Uue Teatri lavale jõuab teatritükk, mis sünnib trupi koosloomes.