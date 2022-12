KULTUURIBIIT | Muusik Lauri Kadalipu playlist

Olin pikka aega veendunud, et matemaatika ja muusika kontseptina ei käi kokku. Seda siis kuniks avastasin Nik Bärtschi muusika. Publiku poolt palavalt armastatud, mitmeid kordi ka Jazzkaarel esinenud Šveitsist pärit pianistil on väga eristuv helikeel. Tal on hulganisti antud plaate välja muusikaga, mis põhineb ürinevatel meetrumitel ja polürütmidel ning mida mängitakse kihtidena samal ajal. Kindlasti saab tuua siin tugevaid mõjutusi minimalismist, kuna struktuure liiga tihti ei vahetata. Seetõttu tekib muusikas spetsiifiline „kulg“, kui seda järjepidevalt ja keskendunult kuulata. See on kindlasti elamus, mida kogeda vahel Netflixi asemel silmad kinni kõrvaklappidega kuulates.

Ilmselt üks minu esimesi kokkupuuteid pianist Brad Mehldau muusikaga. Oma suurt mõjutajat Joshua Redmani kuulates jõudsin selle plaadini, mis on täis ilu, komplektsust, orkestritükke ning väiksema koosseisu palasid. See konkreetne lugu on jäänud alati minu jaoks olulisele kohale, oma lihtsuse ja leidlikkuse tõttu. Lihtsalt geniaalne.

Tigran Hamasyan on minu lemmikute seas olnud juba üle kümne aasta. Tema juures paeluvad mind tema virtuoossus pianistina, harmooniline käekiri ning väga peenete detailideni lihvitud kompositsioonid, mis on tihedalt põimitud tema kodumaa, Armeenia rahvamuusikaga.

Lauri Kadalipp ütleb oma muusikavaliku kohta nii: „Ma armastan kuulata väga erinevat sorti muusikat seinast seina. Muusika puhul on minu jaoks kõige olulisem kõla, tämber ja kvaliteet. Alles pärast kooruvad järgmised olulised faktorid ning kihid minu jaoks muusikast välja. Siia loetellu püüdsin kaasata artiste ja konkreetseid lugusid, mis on mind erinevate aegade jooksul mõjutanud erinevat moodi.“

Seekordsel Jõulujazzil toob Kadalipp publikuni oma uusima projekti „State of Flow“. See on rahvusvaheline trio, kus laval mängivad ansambli juht Lauri Kadalipp saksofonil ja bassklarnetil ning teda aastate jooksul enim mõjutanud Euroopa tippmuusikud Florian Weber (Saksamaa) klaveril ja Bodek Janke (Poola) tabladel ning löökpillidel. Kontserdid toimuvad 7. detsembril Tallinnas Kumu Auditooriumis ning 8. Detsembril Tartus Elleri koolis.

Bodek Janke „Taniec“

Enne, kui tutvusin džässmuusikaga, olin (olen tänaseni) tegelemas pärimus- ja maailmamuusikaga. Aasta võis olla siis 2009, kui hea sõber Kaarel Kuusk tutvustas mulle Bodek Janke plaati „Global.Dance.Kulture“, täpsemalt lugu „Taniec“, sest seal on bassi gruuv duubeldatud tuuba/susafoniga, mis kõlas eriti põnevalt. Hiljem sain teada, et samas loos (ja plaadil üldiselt) mängib ka Kristjan Randalu. Veel isiklikumaks sai see plaat mulle, kui ülejäänud plaati kuulates leidsin end kahe maailma vahel - džäss ja maailmamuusika. Kindlasti oli minu džässiga alustamise taga veel faktoreid, aga see plaat ning see lugu on kindlasti üks nendest.

Jaga Jazzist „Swedenborgske Rom“

Norra bänd Jaga Jazzist on minuga samuti pikalt kaasas käinud. Tänu oma vennale avastasin selle bändi, kui nad avaldasid 2005 aastal plaadi „What We Must“. 10-aastasena ei osanud ma muusikas süvitsi minna, aga miski, mis mulle väga meeldis, pani mind seda uuesti ja uuesti kuulama. Kõige rohkem naudin selle bändi juures nende instrumentatsiooni, milliseid pille nad kasutavad, harmoonilisi ning vormilisi lahendusi oma lugudes. Jällegi tugev mõjutaja minu loomingulisel teel.

Argo Vals „Kratos“

Me tunneme Argoga üksteist juba pikki aastaid, olen tema muusika austaja sama kaua olnud. Pikalt sai oodatud tema debüütalbumit „Tsihcier“, üks minu lemmikalbumeid, mida aeg-ajalt ikka jälle kuulan. Lugu „Kratos“ põhineb fraaside kordustel ja kihtide ehitusel. See lugu on eriline, kuna selle ajendil tekkis minu muusikasse üks konkreetne harmooniline kontseptsioon, mida ma tänaseni väga palju kasutan oma muusikas.

SFJAZZ Collective „Superstition“