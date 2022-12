NÄDALA NÄGU | Ivan Orav: Pätsi ajal aidati päriselt

Väga kurb on see, et tänapäeval on rahvasaadikud muutunud nii mugavaks ega viitsi enam ise väikest sõrmegi liigutada. Isegi palvetada ei viitsita enam ise, sest mille muuga selgitada seda, et paljud riigikogu liikmed nii heldelt kirikuid toetavad. Üks mees – ma tema nime ei soovi isegi nimetada, nii vastik oli mulle see inimene – ütles mulle otse suu sisse: tema toetab kirikut sellepärast, et papid tema eest palvetaksid, ja sporti sellepärast, et sportlased tema eest jookseksid. Siis on tal tervis korras, kehakaal kontrolli all ja pärast surma pääseb ta paradiisi.