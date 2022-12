PÄEVA TEEMA | Kadri Paas: me ei vaja tagasi Brežnevi aega. Mis juhtub, kui Reformierakonda enam kritiseerida ei tohi?

Ajakirjanik Poom võttis Päevalehes täiesti uue töösuuna - anda erakondadele juhiseid. Kokkuvõtvalt: kui valitsus on avaliku rahaga ümberkäimisel hooletu, siis ei tohi seda kritiseerida; kui valitsus ei suuda korraldada uue gaasitarnelahenduse töölehakkamist, siis tuleb sellest vaikida; kui mõni erakond teeb poliitikat, mis ei sobi peaministrierakonnale, siis on see rünnak Kaja Kallase vastu.