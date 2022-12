Analüütik: Lääs ei arestinud 300 miljardi dollari väärtuses Vene keskpanga valuutareserve

Paljudes kanalites on arutatud, kuidas kasutada või Ukraina abistamiseks suunata „arestitud 300 miljardit Vene keskpanga valuutareserve“. Rahvusvahelise mõttekoja Atlantic Council analüütik Charles Lichfield aga selgitab, et ei USA ega teised lääneriigid ole suutnud arestida enamust Venemaa keskpanga välismaal asuvatest valuutareservidest, „sest me ei tea, kus need täpselt asuvad“.